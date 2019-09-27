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عمرو سعد: لست مغرورا والخجل يبعدني عن الحوارات .. وأنا قريب من جمهوري

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:33 ص
الفنان عمرو سعد
الفنان عمرو سعد
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كـريـم الـخـطيـب
قال الفنان عمرو سعد، إنه من الشخصيات الخجولة جدا، لذلك حريص على تصوير الأعمال الفنية والذهاب إلى المنزل مباشرة، مشيرا إلى أنه لا يفضل الحوارات واللقاءات التلفزيونية بشكل دائم بسبب الخجل.

وأضاف «عمرو سعد» خلال لقائه على قناة «الحياة» أنه يقدم أعمال فنية بعيدة تماما عن شخصيته في الحقيقة، موضحا أن أحد الجمهور وجه له نقد ووصفوه بأنه مغرور بسبب بعده عن التلفزيون والبرامج التلفزيونية وهذا غير صحيح ولكنه يخجل.

وأوضح «عمرو سعد» أن الجمهور يشعر دائما أنه قريب منهم بسبب أدواره التي قدمها خاصة «ابن البلد» منذ بدايته، التي ظهر فيها في الأفلام خاصة دوره في فيلم «حين ميسرة»، مؤكدا أنه يسعى الآن إلى تغيير الشخصية ويقدم أدوار جديدة في الدراما والسينما.
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