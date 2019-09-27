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تعليم

أكاديمية البحث تفتح باب التقدم للمدرسة الحادية عشرة للعلوم النووية بروسيا..تفاصيل

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية الحادية عشر بروسيا الاتحادية (ديسمبر 2019)، والتي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع المعهد المتحد للعلوم النوويةJINR (دوبنا)، وذلك ضمن الاتفاق المبرم ومشروع التعاون الدولي العلمي المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد.

وأوضح أن المنحة مقدمة لشباب الباحثين من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية وطلاب الدراسات العليا فى المجال، حيث أن هذه المدرسة هى امتداد لعشر نسخ مدارس صيفية سابقة، تمت من خلالها تدريب وتأهيل أكثر من 298 من شباب الباحثين المصريين فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر بما يضمن نقل هندسة المفاعلات والفيزياء النووية، ويعد البرنامج هو أحد الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر 2030.

وقد أسفرت نتائج هذا التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد المتحد للعلوم النووية JINR عن تمويل أكثر من 49 مشروعًا مشتركًا بين مؤسسات المجتمع العلمي المصري وإدارة المعهد.

ويصل التمويل المخصص لهذه الاتفاقية إلى مائتي وخمسون ألف دولار سنويًا وقد بلغ عدد الباحثين المصريين الذين سافروا للمشاركة في أجراء بحوث مشتركة في الفترة من نوفمبر 2009 إلى 2017 (80 عضو هيئة تدريس وباحث ) بينما تم استضافة عدد 15 أستاذ من الجانب الروسي وتم نُشر أكثر من 84 بحث منشور في أكبر المجلات والدوريات العلمية.
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