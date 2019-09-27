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أخبار العالم

مستشار الرئيس اليمني: لا يمكن تجاهل دور مصر وعبد الناصر في ثورة سبتمبر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:55 ص
علم اليمن
علم اليمن
أحمد قاسم
قال عبد الملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس الخميس، إنه لا يمكن تجاهل الدور الذي قدمته مصر والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في الذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر.

وأوضح المخلافي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: "في الذكرى 57 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، تحية إلى أرواح الشهداء والقادة العظام للثورة وتحية لكل من آمن بالجمهورية خيار لشعبنا للتحرر والمساواة والعدل وتحية إلى شعب مصر العربي وجيشها العظيم الذي ساند الثورة اليمنية وقام بأعظم الأدوار الانسانية والحضارية في مساندة أشقاءه في اليمن".

وتابع المخلافي في تغريدة: "أن يجري تجاهل دور مصر وجيشها أو ذكر عبد الناصر في ذكرى ثورة سبتمبر في الخطاب الرسمي بل وأن يذاع برنامج وثائقي عنها دون ذكر قائدها عبدالله السلال لهو تعبير عن خيبه وفشل في فهم متطلبات المرحلة قبل أن يكون قلة وفاء . لن تنتصر اليمن إلا بإعادة الاعتبار للثورة وتاريخها وكل رموزها".
مستشار الرئيس اليمني: لا يمكن تجاهل دور مصر وعبد الناصر في ثورة سبتمبر
مستشار الرئيس اليمني: لا يمكن تجاهل دور مصر وعبد الناصر في ثورة سبتمبر

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