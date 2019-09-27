غدارات وخناجر ومسدسات تاريخ يستحق الزيارة في اليوم العالمي للسياحة.. صور

تحتفل دول العالم في 27 من سبتمبر من كل عام باليوم العالمى للسياحة،لتعزيز الوعي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.





جرائم واغتيالات



وتفاعلا مع الحدث، نظم متحف الشرطة القومى جولات إرشادية تثقيفية لقطع من معروضات المتحف،حيث تعرض فيه أدوات الشرطة المصرية وأبرز مضبوطاتها، منذ العصر الفرعون حتي العصر الحديث.



كما يعرض المتحف الذي تأسس بتاريخ 25 يناير 1986 أيضًا تفاصيل ومتعلقات أشهر الجرائم عبر التاريخ،كذلك أشهر الاغتيالات السياسية.





حراس الشرف



مقتنيات متحف الشرطة القومي علي تنوعها تتضمن كنوزا كثيرة منها لوحات،أحدها لوحة فنية لأربعة أفراد هم حامل السيف وثلاثة افراد هم حراس الشرف،ولوحة فنية لثلاثة أشخاص هم جندى وقائد عسكر المشاة وحارس.



ولوحة فنية تمثل خمسة أفراد هم قائد طابور السير فى المراسم،وكبير افراد البوليس السرى وقائد شرطة الوزير،وكبير افراد الشرطة ومنفذ تنفيذ العقوبة بالفلكة، ولوحة فنية لأربعة أشخاص هم شرطيان، مساعد الملازم الاول للمعسكرات وضابط القصر،ولوحة فنية لحامل سيف السيد المولى العظيم.





مسدس وغدارة



ومن مقتنيات متحف الشرطة القومي مسدس مسابقات رماية ماركة هامرلى،وصناعة سويسرية بماسورة مششخنة عيار 22 بوصة،وسلاح نارى بماسورة مكفتة بزخارف مذهبة، يعمر من الفوهة ويعمل بنظام الحجر الصوان يعود الى العصر العثمانى.



وغدارة من الصلب ذات ثلاثة مواسير، ومقبض من الخشب مطعم بزخارف نباتية فضية من العصر العثمانى، ومسدس اشارة ماركة ويبلى سكوت صناعة انجليزية، يستخدم للاشارة عند تعرض السفن للغرق،وغدارة ذات شعبتين باثنين تتك،والماسورة ذات زخارف محلاه بأسلاك معدنية، والمقبض من الخشب عليه كعب من النحاس من العصر العثمانى.





خناجر مزخرفة



وخنجران نصلهما مصنوع من الصلب يحتوى على زخارف أما المقبض من العظم على شكل حيوان، والجراب على شكل حيوان زاحف من العصر العثماني،وخنجر نصله مصنوع من النحاس واليد من الخشب، العصر الفرعوني.



وجنبية وهي نوع من الخناجر تستخدم فى اليمن والجزيرة العربية، النصل من الصلب والمقبض من القرن، ولها جراب من الخشب مغطى بطبقة من الفضة ومزخرفه بزخارف كتابية وهندسية مطلية بالذهب، ولها حزام من النسيج المطرز بخيوط السرما الملونة.



وخنجر ذو حدين بنصل مقوس من الصلب ومقبض معدنى عليه زخارف هندسية، العصر الحديث،وخنجر مقوس ذو حدين، نصله من الصلب، اليد من القرن،وله جراب من الخشب المكسو بالجلد من العصر الحديث.





دنانير وفرنكات



مقتنيات المتحف ليست كلها أسلحة،فهناك عملات منها عملة نادرة من الذهب فئة الدينار،مكتوب على وجهها ( لا اله إلا الله وحده لا شريك له) ترجع الى العصر العباسى، وعملة معدنية فرنسية فئة 5 فرنكات نقش على وجهها صورة الملك لويس فيليب الاول، ملك فرنسا من القرن التاسع عشر.



وعملة معدنية فئة العشر سنتات، على الوجه صورة الإمبراطور نابليون الثالث والوجه الآخر نسر،وعملة معدنية، مؤرخة بتاريخ 1933م- 1351ه، نقش على الوجه فى الوسط صورة للملك فؤاد يحيط بها كتابة (الملك فؤاد- ملك مصر).





نحاس مذهب



وهناك أختام أحدها من النحاس الاصفر بيد خشبية ونقش عليه شعار الدولة،وتاج يعلوه هلال وأسفل التاج مستطيل يحيط به ثلاث بيارق من كل جانب ويعلوها أهلة، عصر الخديوى توفيق،وختم دائرى من النحاس الاصفر، له يد من الخشب عليه هلال وثلاث نجوم ويحيط به اطار دائرى كتابى باللغة الفرنسية يخص رئيس الاحتفالات الخديوية.



وختم من النحاس المذهب بيد خشبية يمثل شعار الدولة عبارة عن تاج وبيارق نقش عليه فى الوسط خديوى مصر، عصر الخديوى اسماعيل،و ختم دائرى من النحاس الاصفر بيد خشبية يتوسطه تاج ملكي ويحيط به شريط دائرى كتابي باللغة الانجليزية خاص بالأمير سعيد،و ختم من الفضة وله يد من الخشب نقش عليه بالنقش الغائر شعار الدولة عبارة عن تاج يتدلى منه ستائر بداخله دائرة بها ثلاثة أهلة لكل منها نجمة، عصر الخديوى اسماعيل.