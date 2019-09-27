سيد معوض يكشف التحدي الأصعب لجهاز المنتخب تجاه جماهير الكرة المصرية

كشف سيد معوض المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن التحدي الأصعب لجهاز المنتخب بقيادة حسام البدري في الفترة المقبلة.



وقال سيد معوض في تصريحاته مع أون سبورت عن العمل مع منتخب مصر قائلا: "نعمة كبيرة من الله أن أتواجد هنا مع منتخب مصر، يا له من شرف عظيم ارتباط اسمك باسم المنتخب الوطني ، بدأنا منذ 3 أيام وضع خطة العمل ونسعى لإعادة الثقة للجماهير في المنتخب".



وأوضح "نعلم جيدا إن تلك الثقة كانت مفقودة خلال الفترة الأخيرة رغم وصول المنتخب لـكأس العالم ونهائي أمم إفريقيا أيضا ولكن القناعة الكاملة لم تكن موجودة لدى الجماهير في منتخب مصر، وهذا هو التحدي الأصعب أمامنا، لتحدي بالنسبة لنا هو إيصال القناعة للجماهير لزيادة ثقتهم في منتخب مصر".