عمرو أديب يعرض رقما للإبلاغ عن الرسائل التحريضية .. فيديو

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن هناك رقم واتس أب " واتس أب مصر" يتلقى أى رسائل من المواطنين، أرسلت إليهم من الجماعات الإرهابية والإخوانية وهي عبارة عن رسائل تحريضية.



وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة« إم بي سي مصر» أن أى مواطن يتلقى أى رسالة يجب أن يرسلها لهذا الرقم، " 01064976557 " .



وأشار أديب إلى أن كل مواطن عليه دور فى محاربة أى أعمال تحريضية.



وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن أى شخص يريد النزول غدًا ينزل، فغدا يوم عادي.

