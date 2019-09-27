التعليم العالي تعلن عن النظام الجديد الموحد للبعثات بمؤتمر صحفي.. الأحد المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إقامة مؤتمر صحفي، للحديث عن النظام الجديد الموحد للإعلان عن البعثات، وخطة التطوير الشامل لمنظومة البعثات، يوم الأحد المقبل الموافق 29 سبتمبر.



وكانت قد أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توفير 3 منح دراسية اعتبارًا من مارس 2020 للراغبين من مواطنى مصر، وسيتم الإعلان عن النتائج اعتبارًا من 15 يناير 2020 .



وأوضحت أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 27 سبتمبر الجاري، حيث يمكن تقديم كافة الترشيحات عن طريق تسليم الأوراق إلى سفارة المكسيك فى القاهرة أو التقدم عبر الموقع الإلكترونى لبرنامج إدارة التعاون الإكاديمى ( SIGCA) من خلال الرابط الإلكترونى التالى:

https://sigca.sre.gob.mx/login



واستقبلت الجامعات على مستوى الجمهورية ما يقرب من 3 ملايين طالب بالفرق الدراسية المختلفة، إذ أكدت وزارة التعليم والبحث العلمى، أن بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى الجديد 2019/2020.