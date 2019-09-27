منال متولي تشارك في ندوة التغيرات المناخية ومستقبل التنمية المستدامة

تلقى الدكتورة منال متولي الأمين المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية محاضرة عن التغيرات المناخية ومستقبل التنمية المستدامة والتحديات والحلول، وذلك في يوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ بدار الحرس الجمهوري، تحت رعاية السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ، حيث يعقد مؤتمر عن تأثير التغيرات المناخية علي الدول العربية المشاكل والحلول.



وتجيب "متولى" خلال محاضرتها على عدد من الأسئلة التى شغلت الرأى العام الخاصة بالاحتباس الحراري وهل هى حقيقة علمية أم مبالغ فيه وماذا عن دخول كوكب الأرض عصر جليدي مصغر وأيضا هل كوكب الأرض يعاني من نظرية الاحتباس الحراري وتغير المناخ ام نظرية دخولنا العصر الجليدي و ماذا ينتظرنا وكيف نتكيف على الوضع الجديد و ما هي الاشتراطات الواجب فعلها و الحلول لما بعد 2020.



ويشارك في الندوة أ.د أيمن مسلم مستشار المجلس المصري للبناء الأخضر ، د أشرف أبو شوشة بهيئة الطاقة الذرية ، وبحضور لفيف من السفراء وعدد من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية ، وممثلي الجهات المعدنية ، والشخصيات العامة.