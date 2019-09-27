قيادي إخواني هارب يدعي وفاة نجله نتيجة التعذيب.. وتقرير طبي يكشف الحقيقة.. فيديو

قال الإعلامي رامي رضوان، إن عملية الكذب التزييف من قبل جماعات الإخوان مازالت مستمرة.



وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أحد قيادات الإخوان الهاربين ادعى وفاة نجلة نتيجة التعذيب.



وعرض "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، البوست الذي قام بنشره عبد الخالق الشريف، القيادي الإخواني الهارب عبر الفيس بوك، والذي قال فيه، أن نجله حسن عبدالخالق الشريف توفي نتيجة التعذيب من قبل قوات الأمن.



وعقب "رضوان"، قائلا: «الذي ينفي هذا الحديث التقارير الطبية الصادرة من المستشفى، والذي يفيد أن حسن الشريف دخل المستشفى لأنه كان يعاني من مشكلات في الصدر وحدث له ذبحة صدرية، ولم يتوفى في المستشفى، وخرج منها».



وتابع: «ابن عمه تعهد في إقرار خروج حسن من المستشفى، وهو المسئول عن أن حسن يخرج من المستشفى رغم أن نصيحة الأطباء أن يظل تحت الملاحظة».



