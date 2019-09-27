متحدث البرلمان: منظمة "هيومن رايتس ووتش" مشبوهة وأصبحت تتحدث باسم الإرهابيين

وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان انتقادات حادة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤكدا ان هذه المنظمة المشبوهة دأبت على بث أكاذيب وافتراءات ضد الأوضاع السياسية فى مصر واصبحت تتحدث باسم الخونة من جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.



وقال " حسب الله " فى بيان له أصدره منذ قليل أن حديث هذه المنظمة الممولة من الدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الارهاب والارهابيين على اراضيها تتحدث كذبا عما أسمته بالمظاهرات التي شهدتها مصر، الجمعة الماضية مؤكدا ان العالم كله على وعى وإدراك كاملين ان هناك حالة من الاصطفاف ووحدة الصف من المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة.



وأشار الدكتور صلاح حسب الله إلى ان ادعاء هذه النظمة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخطئ بشأن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي كلام هراء ويظهر حالة الحقد والكراهية من منظمة " هيومن رايتس ووتش " ومن يقف ورائها ويمولها سواء من نظام امير الإرهاب والدم تميم بن حمد وعصابة قطر الارهابية او النظام التركى ممثلا فى السطان المهووس رجب طيب أردوغان.



مؤكدا ان العالم كله سوف يرى خلال الساعات القليلة القادمة الرد الفعلى والعملي من الشعب المصرى العظيم وأنه قادر على مواجهة التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.



وقال الدكتور صلاح حسب الله أن إشادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما الاثنين الماضي، في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ وصف الرئيس الأمريكي نظيره المصري بـ"قائد عظيم قضى على الفوضى في مصر" لم يأت من فراغ وإنما جاء تأكيدا لقدرة ونجاح الرئيس السيسى ليس على إنقاذ مصر ومنطقة الشرق الاوسط بأسرها وإنما العالم كله من حكم الفاشية الدينية ، مشيرا الى ان نظامك الدوحة وأنقرة وجماعة الإخوان الارهابية أصيبوا بالهوس والجنون بعد هذه الشهادة من رئيس اكبر دولة فى العالم فى الزعيم البطل الرئيس السيسى ومصر وشعبها العظيم.



‏‫وقال الدكتور صلاح حسب الله ان حديث المنظمة بأن الاحتجاجات فى مصر اندلعت بسبب مزاعم بالفساد، والقمع القاسي للمجتمع المدني، والحملة العسكرية المثقلة بالانتهاكات في سيناء، وسجن المعارضين بأعداد هائلة كلام فرغ ولا أساس له من الصحة ومكانه سلة المهملات، مشيرا إلى ان منظمة هيومن رايتس ووتش اصبحت اداة فى يد الارهابيين مشيرا الى انه تصور انها تتحدث عن الأوضاع المأساوية التي يقوم بها نظام رجب طيب أردوغان الارهابى الدكتاتوري ضد الشعب التركى وأكد ان نظام الرئيس السيسى نجح فى تحويل مصر الى دولة رائدة فى احترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان ومواجهة الفساد بجميع صوره واشكاله ووجود ثورات يومية مستمرة داخل جميع مؤسسات الدول فى البناء والتنمية والتشييد وإنجاز المشروعات القومية العملاقة فى جميع أنحاء البلاد.

