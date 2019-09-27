أكبر لغز.. الحارس الشخصي لـ مايكل جاكسون يكشف مفاجآت جديدة عن حياته

كشف الحارس الشخصي للنجم العالمي مايكل جاكسون، عن المسكوت عنه وما وراء الأبواب المغلقة في حياة ملك البوب الشهير.



ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، قال الحارس مات فيدز، إن مايكل جاكسون كان يدرك أن سحره سيتوقف إذا لم يكن "لغزًا" في حياة العامة، مما أجبره على ارتداء الأقنعة ووضع شريطة أو لاصق حول أنفه لإثارة الشكوك حوله وجذب الصحافة ليتصدر الصفحات الأولى منها.



وأكد مات فيدز، أن مايكل جاكسون كان مجرد رجلا عاديا في المنزل، ولكنه كان يعرف كيف يتعامل بالضبط مع وسائل الإعلام وكيف يتصدر الصفحات الأولى منها، حيث كان يعتاد على عقد اجتماع فور وصوله إلى أي مدينة.



وأشار إلى أن مايكل جاكسون كان يرغب دائما في أن تكون حياته أعظم لغز على الأرض.



وجاءت تصريحات الحارس الشخصي، دفاعا عن مايكل جاكسونن في أعقاب عرض الفيلم الوثائقي المثير للجدل "Leaving Neverland"،الذي يتناول حياة ملك البوب وإدعاءات اعتداءه الجنسى على الأطفال.