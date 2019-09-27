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توك شو

تعليق ناري من محمد رمضان بشأن مهرجان الجونة السينمائي.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:10 ص
اطلالات اثارت الجدل
اطلالات اثارت الجدل في الجونة
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محمد القاضي
أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي، قائلا:«اتبسطت بالمشاركة والتنظيم كان رائع، ومهرجان فيه نهوض بالسينما المصرية».

وأضاف "رمضان"، خلال استضافته ببرنامج "The Insider"، المُذاع عبر فضائية "دبي": «المهرجان مفيد لمصر بشكل كبير خاصة في تنشيط السياحة».

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
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