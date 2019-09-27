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توك شو

عمرو سعد يتحدث عن قرار اعتزاله من الفن

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:23 ص
الفنان عمرو سعد
الفنان عمرو سعد
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كـريـم الـخـطيـب
قال الفنان عمرو سعد، إنه حريص جدا في اتخاذ قراراته وتنفيذ خططه، موضحا أنه دائما يتحدث مع أصدقائه ويقول لهم "صورتي هتتحط على الأفيش ده في يوم من الايام" خاصة عندما يسير أمام السينما.

وأضاف «عمرو سعد» خلال لقائه على قناة «الحياة» أننا بحاجة الي قرارات وتنفيذ أحلامنا، مشيرا إلى أنه صرح من قبل بأنه يريد الاعتزال من التمثيل بدري، لان المهنة مرهقه جدا للأعصاب ولكن البعض فهم التصريح خطأ.

وأوضح «عمرو سعد» أنه يعشق مجال التمثيل جدا، ولكنه يطمح الاعتزال في سن الخمسين، ولكنه ليس قرار نهائي، لافتا إلى أنه من الشخصيات العصبية التي تحمل كل شئ علي اعصابها سواء في التصوير او في المنزل.
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