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محافظات

تطوير خطوط مياه وتوزيع كراتين مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بأسوان

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:27 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
من أجل تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطن الأسوانى على أكمل وجه تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظة جهودها المستمرة بالتنسيق مع كافة المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتحقيق ذلك تأكيدًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( حياة كريمة).

وفى هذا الإطار قدم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان شكره لمؤسسات المجتمع المدنى لدورها الإيجابى والوطنى لدعم ومساندة الجهود الحكومية لتوفير الخدمات والمرافق العامة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم .

وأكد المحافظ أن مؤسسة مصر الخير بقيادة الأستاذ الدكتور على جمعه رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة أصبحت حاليًا وغيرها من المؤسسات والجمعيات الأخرى شريك أساسى للمحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والإستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية وهو الذى يعود بالنفع على الأسر الأكثر إحتياجًا والمواطن البسيط .

وفى نفس السياق قام العميد أيمن رضا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والدكتور أحمد موسى مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسوان بمتابعة بدء أعمال تطوير خطوط المياه بقرية أبو الريش قبلى والممولة من المؤسسة بتكلفة مالية تصل لحوالى 1,2 مليون جنيه حيث يتم تنفيذها بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بالتعاون مع مجلس قروى أبو الريش بأطوال تصل إلى 2,8 كم ، وبقطر ٤ بوصه .

ومن جانبه أشار العميد أيمن رضا بأن هذه الأعمال يستفاد منها نحو 25 ألف نسمة بإجمالى 5574 أسرة حيث أن الخطة الزمنية لتنفيذ هذه الأعمال تصل إلى ثلاثة أشهر وذلك طبقًا للبروتكول المبرم بين مؤسسة مصر الخير وشركة مياه الشرب .

ولفت إلى أنه تم اليوم أيضًا تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم والدكتور على جمعه توزيع كراتين السلع الغذائية المقدمة من المؤسسة لـ 70 حالة من كبار السن الأكثر إحتياجًا بمجلس قروى أبو الريش بحرى وذلك بإجمالى 2800 طن مواد غذائية .
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