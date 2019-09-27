صدمة فى برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الشهر المقبل في الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن إمكانية غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بداعى الإصابة، والمقرر لها يوم 26 أكتوبر المقبل، فى الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.



وأعلنت رابطة الليجا، عن إقامة مباراة كلاسيكو الذهاب بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، على ملعب "كامب نو"، يوم 26 أكتوبر المقبل، فى الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.



ذكر البرنامج الشهير "الشيرنجيتو" الإسباني، أن ليونيل ميسي، قد يغيب عن صفوف برشلونة، لفترة تصل إلى 4 أسابيع، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء فياريال الثلاثاء الماضى فى الليجا. أضاف التقرير أنه فى حال غياب البرغوث الأرجنتيني لمدة تصل إلى شهر، فإن مشاركته فى لقاء الكلاسيكو يعد أمرا ضعيف للغاية.



وعانى ميسي فى الفترة الأخيرة من سلسلة من الإصابات العضلية، والتى منعته من المشاركة مع برشلونة فى مباراة كاملة، هذا الموسم.



ويحتل برشلونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 10 نقاط، بينما يتصدر ريال مدريد برصيد 14 نقطة.