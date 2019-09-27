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محمد رمضان: مستحيل حد من الجمهور يطلب مني صورة وأرفض.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:24 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد القاضي
أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي، قائلا: «اتبسطت بالمشاركة والتنظيم كان رائع، ومهرجان فيه نهوض بالسينما المصرية».

وأضاف "رمضان"، خلال استضافته ببرنامج "The Insider"، المُذاع عبر فضائية "دبي": «مستحيل حد من جمهوري يطلب مني صورة مهما كنت مستعجل أو مضغوط ولا ألبي رغبته»، مؤكدا: «الجمهور صاحب الفضل بعد ربنا، اكتر كلمه بسمعها من الجمهور اللي يكون في عونك».

وقال : «أنا بنيت علاقة مع الجمهور أنهم رفقاء وشركاء نجاحي».

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
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