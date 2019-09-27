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عمرو أديب يكشف مفاجأة عن مظاهرات الغد .. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:44 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
البهى عمرو
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك بعض أصحاب المصانع قاموا بالتواصل مع العاملين وتوفير المستلزمات الى يحتاجونها كنوع من المشاركة.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة« إم بي سي مصر» أن كل صاحب عمل يتواصل مع العمال لحل المشكلات التي يعانون منها، وهذا عمل جميل.

وكشف أديب مفاجأة عما تقوم به الجماعات الإرهابية حاليا فى تجميع المواطنين، قائلا: الجماعات الإرهابية تقوم بتوزيع أموال على المواطنين المتواجدة على القهوة للاحتشاد غدا لعمل مظاهرات.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن هناك بعض الإرهابيين تقوم تتجول فى المناطق وتقوم بتوزيع الأموال للتخريب.

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