عندي أفكار صعب أي منتج يعملها.. عمرو سعد يعلن رغبته في دخول مجال الإنتاج.. فيديو

قال الفنان عمرو سعد، إنه من الأشخاص العصبية المتقلبة المذاع، ويميل للاعتزال خاصة في المنزل، موضحا أنه دائما يتقمص الشخصية في الأدوار التي يقدمها في الأعمال الفنية وهذا ما يعجب المخرجين.



وأضاف «سعد» خلال لقائه على قناة «الحياة» أنه فكر في الدخول مجال الانتاج لينتج لابنه، مشيرا إلى أن فكرة الإنتاج تراوده من حين لاخر، خاصة لان لدينا ازمة في انتاج أعمال للصغار.



وتابع «عمرو سعد» «افكر في انتاج أفلام للأطفال مثل دول الغرب، تشغلني فكرة الانتاج، وعندي مواضيع كثيرة جدا خاصة ان عندي افكار صعب اي منتج يعملها لان فيها جرأة وجنون».