ضد الفوضى و التخريب .. قصيدة تدعو المصريين للالتفاف حول الوطن

نشر الشاعر أحمد كيمو عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى قصيدة يحث بها المصريين للوقوف ضد دعوات الفوضى والتخريب وإلى نص القصيدة ..



فاكر من كام سنة عدو قريب الحال كان للاسف مش طيب ومانشيت الفلتان متصدر كل جرنال والفوضى كانت هى العنوان و الحال ماكنش يسر عدو ولاحبيب والبلد كل يوم بتفك و عمالة تسيب و شمس مصر كانت خلاص قربت تغيب .



انا مبسمعش غير نفسى و بس انا بني ادم عنده مخ يفهم ويحس شايف كويس جدا اللى جرى شايف البلد بتتحرك بعد سنين كنا بنرجع فيها لـ ورا.



اللى اتعمل فى الكام سنة اللى عدوى خلى كل اللى مستنين مصر تقع يتكبسوا و يتسدوا و اللى شمين نفسهم يفطسو و يتهدوا بلد كانت مسوسة و مخوخة بلد كان اقتصادها واقع وحطانة مشرخة بلد كانت نايمة فى العسل و مسؤوليها فى الميغة مأنتخة وكل حاجة فيها كانت بيخة و مصر نفسها كانت مبوخة .



مرحلة صعبة وفى غاية الخطورة مرحلة كان لازم مصر تقف على رجليها و ترجع للصورة وبدأت رحلة إصلاح و تغيير وتطوير و تطهير .



بدأت الرقابة تجيب الحرامية من الغفير لحد الوزير بدأت العجلة تمشى و نسبق الزمن قربنا نطير ورئيس شغال ليل نهار بيراعى ربنا وعنده ضمير بيراعى شعبة كله وبالاخص الفقير بيصلح عك وفشل سنين كتير عك وفشل كان خايف يقرب منه الصغير و الكبير واتحمل الشيلة واتوكل على الله اختار الصعب وشعبة ساعتها كان بيقول اة وهو مصمم يكمل مايبصش وراة .



مشاريع اتعملت و بتتعمل تسد عين الشمس و المستقبل باذن الله جاى بعد سنين غلب و يأس وبالعمل و الصبر كلنا بالخير هنحس انا مش جاى اعدد انجازات لا انا جاى افكركم باللى فات كنا فين وبقينا فين كنا نسهر طول الليل خايفين كنا بنبدل مع بعض ناس تصحى وناس نايمين كان العالم بيتعامل معانا بشكل مهين كنا عايشين بالسلف والدين و الاحتياطى كان واصل لاسوء معدلاتة من سنين .



كنا نايمين فى الخط بس يامعين مافيش مشروع يوحد ربنا يجيب فلوس كانت المظاهرات فى كل حتة كنا فى كابوس والفساد كان معشش ينخور فى بلدنا زى السوس واخيرا جالنا رئيس دكر بيخاف ربنا راجل وقت الخطر وقف معانا مش ضدنا رجل اتحمل مسؤولية بلد فى ظروف مقندلة ما وعدناش بحاجة قال هنشتغل وننتج ونبني ونعمر بتعابنا وجهدنا هنحارب الإرهاب و سينا دى عمرها ما هتضيع مننا والحمد لله عندنا جيش لا يخاف من المواجهة ولا أحنا من الموت بيتهز شعرنا .



صابرين و مصدقين ومؤمنين بالله بس شايفين اللى حصل و بيحصل بنعرف نميز ونحس ياسيادة الرئيس اكمل مابدأت و لا تتوقف اضرب الفساد و ابنى وطنك واهتم بالابداع و المثقف واليوم دع اعداء مصر يقول مايقولون وغدا سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون وسلام على مصر بلد الـ 100 مليون سلام على مصر اللى مايقدرش عليها غير رب الكون .