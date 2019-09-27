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توك شو

محمد رمضان يفجر مفاجأة نارية عن مسلسله في رمضان 2020.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:08 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد القاضي
كشف الفنان محمد رمضان، معلومات جديدة عن مسلسله في رمضان القادم.

وقال "رمضان"، خلال استضافته ببرنامج "The Insider"، المُذاع عبر فضائية "دبي"،: «هيكون مع المخرج محمد سامي، وهو مخرج مهم وكبير واعتبره من أهم مخرجي الدراما في مصر».

وأشار: «أنا عملت معاه مسلسل الأسطورة، وداخلين رمضان الجاي وهدفنا اننا نتخطى مسلسل الأسطورة»، موضحا: «أنا بقول للناس إن المسلسل أقوى من كل المسلسلات اللي فاتت سواء زلزال أو ابن حلال أو الأسطور أو نسر الصعيد».
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