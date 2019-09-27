محمد رمضان يفجر مفاجأة نارية عن مسلسله في رمضان 2020.. فيديو

كشف الفنان محمد رمضان، معلومات جديدة عن مسلسله في رمضان القادم.
وقال "رمضان"، خلال استضافته ببرنامج "The Insider"، المُذاع عبر فضائية "دبي"،: «هيكون مع المخرج محمد سامي، وهو مخرج مهم وكبير واعتبره من أهم مخرجي الدراما في مصر».
وأشار: «أنا عملت معاه مسلسل الأسطورة، وداخلين رمضان الجاي وهدفنا اننا نتخطى مسلسل الأسطورة»، موضحا: «أنا بقول للناس إن المسلسل أقوى من كل المسلسلات اللي فاتت سواء زلزال أو ابن حلال أو الأسطور أو نسر الصعيد».
وقال "رمضان"، خلال استضافته ببرنامج "The Insider"، المُذاع عبر فضائية "دبي"،: «هيكون مع المخرج محمد سامي، وهو مخرج مهم وكبير واعتبره من أهم مخرجي الدراما في مصر».
وأشار: «أنا عملت معاه مسلسل الأسطورة، وداخلين رمضان الجاي وهدفنا اننا نتخطى مسلسل الأسطورة»، موضحا: «أنا بقول للناس إن المسلسل أقوى من كل المسلسلات اللي فاتت سواء زلزال أو ابن حلال أو الأسطور أو نسر الصعيد».