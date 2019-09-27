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توك شو

عمرو سعد يتحدث لأول مرة عن أبنائه ودخولهم مجال التمثيل.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:52 ص
عمرو سعد وابنائه
عمرو سعد وابنائه
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كـريـم الـخـطيـب
قال الفنان عمرو سعد، إن ابنته حبيبة هي الدلوعة ولها معاملة خاصة، موضحا أن ابنته حبيبة من الشخصيات القوية رغم صغر سنها.

وأضاف «سعد» خلال لقائه على قناة «الحياة» أن لديه ولدين ولم يجبر أحد من أبنائه الدخول في مجال التمثيل ولكنه يفضل تقديم الدعم في الأشياء التي يحبونها خاصة ان السينما مفيهاش واسطة.

وأشار إلى أن دخول أبنه مجال التمثيل عن طريق الصدفة ، ولا يفضل الواسطة في التمثيل لانه مؤمن بأن السينما تعتمد الحضور ورأي الجمهور وليس الواسطة.
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