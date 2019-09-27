مؤيد ومعارض.. رأى الشارع في المظاهرات والأحداث الجارية.. فيديو

عرض الإعلامي عمرو أديب، تقرير فيديو من إخراج ساندرا نشأت يرصد رأى الشارع والمواطنين فى المظاهرات والأحداث الجارية.



وجاء فى التقرير المذاع ببرنامج الحكاية المذاع على قناة« إم بي سي مصر»، أن هناك أحد المواطنين قال إن الأشخاص الذين يريدون القيام مظاهرات يريدون هدم الدولة المصرية، مؤكدًا لو مصر وقعت الوطن العربي كله هيقع.



وقالت فتاة خلال التقرير: "مصر دولة آمنة ولن نقبل أى تخريب .. مؤكدة أنها تشعر بالأمان وتأتى من محافظة بعيدة للقاهرة ولا تخاف من شئ" .



وأوضح آخر: " ثورة ايه احنا مش ناقصين خراب.. الدنيا جميلة و اللى بيدعو لثورة يريد خراب ودمار" .



وفى نفس السياق قال رجل مسن: "فى ناس تريد التخريب و الفوضى، مؤكدًا الرئيس السيسي قدم الكثير لمصر سواء من خدمات ومشروعات وطرق" .



وتابع مواطن آخر خلال التقرير: " اللى حاسس بظلم ينزل الشارع.. مفيش أى مشكلة".