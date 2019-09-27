مرتضى منصور يشطب 16 عضوا من الجمعية العمومية.. تعرف على السبب

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، شطب عضوية 16 من أعضاء الجمعية العمومية، بعد أن كشفوا انتماءهم للمنافس التقليدي النادي "الأهلي".



وتحدث منصور فى الاذاعة الداخلية للنادى، مؤكدًا أن هناك 16 عضوا بالقلعة البيضاء كشفوا انتمائهم للأهلى خلال مباراة السوبر المحلى التى جمعتهم بالأهلي يوم 20 سبتمبر الماضى وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 2 .



أضاف رئيس النادي قائلًا: "الزمالك مخصص لأعضائه الزملكاوية فقط، وأي عضو بالنادى ينتمي للأهلي ستتم شطب عضويته فورًا لنبذ العنف والتعصب بين الجماهير داخل النادى".



يستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، بحضور 5 آلاف مشجع، حيث تم تعديل موعد المباراة التى كان من المقرر إقامتها يوم السبت على استاد بتروسبورت بدون حضور جماهيرى، وهو ما رفضه مسئولو القلعة البيضاء، ليتم تعديل الموعد بالاتفاق مع النادى السنغالي.