Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يشطب 16 عضوا من الجمعية العمومية.. تعرف على السبب

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:16 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
منتصر الرفاعي -محمد رشاد
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، شطب عضوية 16 من أعضاء الجمعية العمومية، بعد أن كشفوا انتماءهم للمنافس التقليدي النادي "الأهلي".

وتحدث منصور فى الاذاعة الداخلية للنادى، مؤكدًا أن هناك 16 عضوا بالقلعة البيضاء كشفوا انتمائهم للأهلى خلال مباراة السوبر المحلى التى جمعتهم بالأهلي يوم 20 سبتمبر الماضى وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 2 .

أضاف رئيس النادي قائلًا: "الزمالك مخصص لأعضائه الزملكاوية فقط، وأي عضو بالنادى ينتمي للأهلي ستتم شطب عضويته فورًا لنبذ العنف والتعصب بين الجماهير داخل النادى".

يستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، بحضور 5 آلاف مشجع، حيث تم تعديل موعد المباراة التى كان من المقرر إقامتها يوم السبت على استاد بتروسبورت بدون حضور جماهيرى، وهو ما رفضه مسئولو القلعة البيضاء، ليتم تعديل الموعد بالاتفاق مع النادى السنغالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. مرتضى منصور يكشف موعد انطلاق قناة الزمالك الفضائية

إسماعيل يوسف: الزمالك جاهز لتحقيق نتيجة طيبة أمام جينيراسيون

ترشيحاتنا

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن مظاهرات الغد .. فيديو

سيف زاهر يوجه رسالة لـ محمد صلاح بشأن دعوة هنا جودة له.. فيديو

اخبار الرياضة.. إصابة حسام عاشور.. خناقة أحمد فتحي ورمضان صبحي.. الفيفا يرد على اتهامات بالتزوير

أخبار النادي الأهلي اليوم.. خناقة أحمد فتحي ورمضان صبحي.. واستياء من تصرف حسين السيد

محمد مرجان يوجه رسالة " تحذيرية " لـ جماهير الأهلي

الدود طلع عليا.. إلهام شاهين تفجر مفاجأة حول دفنها حية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإكسسوارات والمجوهرات الفخمة عنوان أناقة النجمات بمهرجان الجونة .. صور

أبيض X أسود .. رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

بملابس جريئة .. ملكة جمال مصر تخطف الأنظار في الجونة