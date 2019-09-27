شفطة ماء من كولدير مكهرب تنهى حياة طفل داخل مدرسته ..تفاصيل

شهدت قرية دمشلى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة حادثا أليما حيث دفع تلميذ بالصف الخامس بمدرسة محمد إحسان أبو علي بقرية دمشلى حياته ثمن شفطة ماء بعد أن صعقته الكهرباء أثناء قيامه بالشرب من كولدير المدرسة ولفظ التلميذ أنفاسه الأخيرة هو عطشان.



ومن جانبه نفى الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة صحة الفيديو الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والخاص يتوثق لحظات صعق الكهرباء للطالب عبد الحميد محمد المقيد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة محمد إحسان أبو على بقرية ديمشلى بالادارة التعليمية بمركز كوم حمادة مؤكدا بأن "الفيديو المنتشر على الفيسبوك يخص واقعة مدرسة بالمرج قائلًا إن مدرسة دمشلى ليس بها حمام سباحة والمدرسة المتداولة بالفيديو يظهر فيها حمام سباحه



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة تفاصيل واقعة صعق التيار الكهربائي للتلميذ عبد الحميد محمد حافظ عيد الكريم بمدرسة محمد إحسان أبو على بقرية ديمشلى بمركز كوم حمادة بالبحيرة مشيرًا إلى أن الطالب أثناء قيامه بشرب المياه من كولدير المدرسة بين الحصص صعقته الكهرباء وتوفي في الحال" لافتا إلى أنه أوقف جميع المسؤولين عن الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق.



وعن الإجراءات التي اتخذها وكيل وزاره التربيه والتعليم بالبحيرة بباقى مدارس المحافظ بعد هذه الواقعة أكد على إرسال إشارة إلى ٣٩٠٠ مدرسة علي مستوي ١٨ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لفصل الكهرباء عن جميع الكولديرات الكهربائية لمنع تكرار الواقعة مرة أخرى.



وأكد وكيل تعليم البحيرة أن الحادث قيد التحقيقات الآن بوحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة والنيابة العامة مشيرا إلى انتظار نتائج التحقيقات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة



وكان فريق من النيابة العامة بجنوب دمنهور برئاسة المستشار أشرف حمودة وكيل النائب العام و باشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لمعاينة مكان مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء بداخل مدرسة محمد إحسان أبو على بالادارة التعليمية بكوم حمادة



وترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مستشفى كوم حمادة العام،يفيد وصول طالب مصاب بصعق كهرباء وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين مصرع التلميذ " عبد الحميد محمد حافظ عيد الكريم السركى" 11 سنة المقيد بالصف الخامس الابتدائي كوم حمادة، إثر صعقه بالكهرباء أثناء قيامه بالشرب من كولدير المدرسة.



وتم نقل جثة الطالب لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بمستشفى كوم حمادة المركزى وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق حيث قررت النيابة العامة بعد إنتهاء تقرير الطب الشرعى تسليم الجثة لوالد التلميذ ومنحه تصريح الدفن.



وشارك وكيل وزارة التربية والتعليم فى تشييع جنازة الطفل ضحية كولدير المدرسة ودفنه فى مقابر عائلته بقرية دمشلى بمركز كوم حمادة وسط حالة من الأسى والحزن سيطرت على أهالى قرية دمشلى مسقط رأس الطالب وعلى اوساط التربية والتعليم.