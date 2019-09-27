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توك شو

عمرو سعد يكشف عن مهنته الأساسية .. ويؤكد: الفن غذاء الروح.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:46 ص
الفنان عمرو سعد
الفنان عمرو سعد
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الفنان عمرو سعد، إنه في الأصل مهندس ديكور ويحب هذه المهنة كثيرا مع الرسم لأنهم شيئ ممتع بالنسبة له، مشيرا إلى أنه استطاع رسم لوحات مميزه بالالوان المبهجة.

وأضاف «سعد» خلال لقائه على قناة «الحياة» أنه كان حريصا على تعليق اللوحات التي قام برسمها والأشكال التي رسمها على جدران منزله لان الالوان المبهجة تعطيه شعور بالراحة النفسية وراحة للعين.

وأشار «عمرو سعد» إلى أنه هو الذي قام بتصميم الديكورات في منزله مع تنسيق الألوان، منوها إلى أنه يدرس التاريخ وتراث الفن، الفن والمزيكا تطرد الشياطين لأن الفن غذاء الروح، وهذا ما يطلبه من الأهالي في القرى والصعيد، طالما الشخص يمارس الفن لا يعرف القتل والخراب.
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