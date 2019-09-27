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عمرو أديب يبرز خبر صدى البلد.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:36 ص
عمرو أديب يبرز خبر
عمرو أديب يبرز خبر صدي البلد
البهى عمرو
تحدث الإعلامي عمرو أديب، عما تقوم به إثيوبيا لـ ملء سد النهضة.

وعرض أديب خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة« إم بي سي مصر»، الخبر المنشور بموقع صدي البلد بعنوان: مسؤولون عن أمن مواطنينا.. السيسي: لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع" .

وقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع "لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، وذلك خلال حواره مع عدد من الشخصيات المؤثرة ومراكز الأبحاث داخل المجتمع الأمريكي.

وقال الرئيس خلال زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "95 بالمئة من مساحة مصر عبارة عن صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثير مدمر على المصريين"، مشددا: "نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا".

وأوضح الرئيس السيسي أن أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 25 يناير 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على #مصر وأبنائها، مشيرا إلى أنه "كان من المفترض أن يتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية متواجدة في هذا التوقيت".

وشدد على أن مصر تتبنى سياسة تتسم بالحوار دائما، متابعا: "بدأنا نصعد دبلوماسيا لكي ننقل المشكلة من مستوى ثنائي وثلاثي حتى نصل إلى مجال طرح أكبر، نحن لسنا ضد التنمية، نحن نريد أن نعيش وننمو جميعا.

وتابع: "كل بلد لديه تحديات، ونحن لسنا ضد إقامة السدود، لكن ليس على حساب مصر والإضرار بها".

ونشرت الهيئة العامة للاستعلامات نص كلمة الرئيس باللغة الإنجليزية.

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