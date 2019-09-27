إلهام شاهين: ولعوا فيا غلط في هذا المشهد.. فيديو

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن واقعة حدثت معها خلال تصويرها مشهد في مسلسل قديم لم تفصح عن اسمه.



وأضافت "شاهين"، خلال استضافتها ببرنامج "أنا وبنتي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: «كان المفروض جزء من اللبس يكون فيه مياه وجزء جاز علشان لون القماش يبقى واحد».



وأشارت: «عملوا نصف الجلابية جاز من تحت علشان تولع ونصفها مياه»، موضحه: «نسيوا وحطوا في الطرحة جاز بدل المياه، وأول ما الشعلة لمست ديل الجلابية وصلت رأسي بسبب الطرحة».



وتابعت: «الدنيا باظت، والمطافي جات علشاني، ولو مكنوش لحقوني كنت هموت».

