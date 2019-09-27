محمود العسيلي: الأغاني الشعبي يعني عدوية وحكيم.. فيديو

حل المطرب محمود العسيلي ضيفا على الفنان هشام عباس في برنامج «شريط كوكتيل» المذاع على قناة «الحياة»، وتحدث عن علاقته بالأغاني الشعبية.



وقال «العسيلي» خلال لقائه في برنامج «شريط كوكتيل» إنه من الفنانين التي تحب الموسيقى والاغاني الشعبي، موضحا أنه شارك 3 فنانين في أغاني شغبية.



وأضاف أن أفضل مطربين شعبيين بالنسبة له أحمد عدوية وحكيم، لافتا إلى أن عدوية قدم العديد من الأغاني الشعبية التي تركت أثر مع الجمهور.