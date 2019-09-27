ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود العسيلي: الأغاني الشعبي يعني عدوية وحكيم.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:28 ص
محمود العسيلي
محمود العسيلي
كـريـم الـخـطـيـب
حل المطرب محمود العسيلي ضيفا على الفنان هشام عباس في برنامج «شريط كوكتيل» المذاع على قناة «الحياة»، وتحدث عن علاقته بالأغاني الشعبية.

وقال «العسيلي» خلال لقائه في برنامج «شريط كوكتيل» إنه من الفنانين التي تحب الموسيقى والاغاني الشعبي، موضحا أنه شارك 3 فنانين في أغاني شغبية.

وأضاف أن أفضل مطربين شعبيين بالنسبة له أحمد عدوية وحكيم، لافتا إلى أن عدوية قدم العديد من الأغاني الشعبية التي تركت أثر مع الجمهور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسمين علي: بحب حكيم وبهاء سلطان في الأغاني الشعبية.. فيديو

ترشيحاتنا

كاميرات المراقبة تفضح سرقة منتقبة لـ رضيعة بمستشفى أسيوط الجامعي.. تفاصيل

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن مظاهرات الغد .. فيديو

كواليس جلسة رينيه فايلر والجهاز المعاون له

مكياج غريب.. جيسي عبدو تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد

جينيراسيون فوت السنغالى يصدم نادى الزمالك.. شاهد التفاصيل

بعد وضع مولودتها.. حنان مطاوع بـ ماكياج سموكي في أول أيامها بالجونة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم ومكياج جذاب.. حنان مطاوع تبرز رشاقتها بعد ولادتها بأيام.. صور

بفستان أخضر أنيق ... منى زكي تخطف الأنظار في الجونة .. صور

كأنهم توءم.. لن تصدق مدى التشابه بين الأمير هاري وطفله آرتشي