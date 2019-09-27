أهالي الملعب يستغيثون بالكهرباء قبل وقوع كارثة أمام مدرسة القرية.. شاهد

أرسلت القارئة ياسمين عبد العزيز شكواها إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد المقيمة بقرية الملعب بلقاس بمحافظة الدقهلية من وجود كابل كهرباء خارج أحد الأعمدة أمام بوابة مدرسة القرية .
وطالبت القارئة الجهات المختصة بالتدخل لحماية أرواح التلاميذ خاصة مع قدوم فصل الشتاء الذى يشهد سقوط أمطار ويمكن أن يتسبب في حوادث كثيرة .
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
وطالبت القارئة الجهات المختصة بالتدخل لحماية أرواح التلاميذ خاصة مع قدوم فصل الشتاء الذى يشهد سقوط أمطار ويمكن أن يتسبب في حوادث كثيرة .
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.