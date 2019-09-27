Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد مرجان يوجه رسالة " تحذيرية " لـ جماهير الأهلي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:24 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي رسالة لـ جماهير الفريق والتي ستتواجد في مدرجات برج العرب يوم السبت المقبل لمتابعة مباراة فريق الأهلي أمام كانو سبورت في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد مرجان في تصريحات لقناة " الأهلي " أن أي خطأ أو تجاوز تقوم به الجماهير إدارة النادي هي التي ستتحمل تبعاته سواء بتوقيع غرامه مالية أو تقليل عدد الجماهير في مباريات الفريق المقبلة.

وأضاف أن المباراة الواحدة تكلف النادي من 500 لـ 600 ألف جنيه من أجل حجز الملاعب أو الفنادق لذلك فالنادي ليس بحاجة لزيادة تلك التكلفة.

وتابع محمد مرجان أن بناء فريق قوي يحتاج للكثير من الموارد المادية لذلك فعلى الجماهير مراعاة تلك الحسابات أثناء حضور المباراة و الالتزام بالتعليمات.

وأكمل أن أسعار اللاعبين أصبحت مرتفعة للغاية لذلك فالنادي ليس في حاجة لتحمل غرامات مادية بلا مبرر .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رقص وغناء.. لاعبو الأهلي يحتفلون مع الجماهير داخل المدرجات بلقب الدوري الـ 41

اتحاد الكرة يوجه رسالة قوية لجمهور الزمالك..تعرف عليها

صدمة جديدة تمنع الجماهير من العودة لمدرجات الدوري الممتاز.. التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

مؤيد ومعارض.. رأى الشارع في المظاهرات والأحداث الجارية.. فيديو

صفحات وقنوات الإخوان تنشر فيديوهات وتزعم أنها تظاهرات بالدقهلية

بعد الفستان الأزرق المثير.. غادة عادل تتألق بالكاجوال في الجونة

بفستان حرير.. إيفانكا ترامب بإطلالة الأميرات خلال حضور حفل زفاف

تخلص من الكرش فى يومين .. 13 طريقة لحرق دهون البطن

سفير مصر السابق بـ أنقرة يكشف سبب تصريحات أردوغان المستفزة ضد القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض X أسود .. رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

بملابس جريئة .. ملكة جمال مصر تخطف الأنظار في الجونة

بـ بنطلون أبيض وتى شيرت بالترتر.. ليلى علوى تستعرض جمالها برفقة إلهام شاهين