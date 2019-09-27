محمد مرجان يوجه رسالة " تحذيرية " لـ جماهير الأهلي

وجه محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي رسالة لـ جماهير الفريق والتي ستتواجد في مدرجات برج العرب يوم السبت المقبل لمتابعة مباراة فريق الأهلي أمام كانو سبورت في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.



وأكد مرجان في تصريحات لقناة " الأهلي " أن أي خطأ أو تجاوز تقوم به الجماهير إدارة النادي هي التي ستتحمل تبعاته سواء بتوقيع غرامه مالية أو تقليل عدد الجماهير في مباريات الفريق المقبلة.



وأضاف أن المباراة الواحدة تكلف النادي من 500 لـ 600 ألف جنيه من أجل حجز الملاعب أو الفنادق لذلك فالنادي ليس بحاجة لزيادة تلك التكلفة.



وتابع محمد مرجان أن بناء فريق قوي يحتاج للكثير من الموارد المادية لذلك فعلى الجماهير مراعاة تلك الحسابات أثناء حضور المباراة و الالتزام بالتعليمات.



وأكمل أن أسعار اللاعبين أصبحت مرتفعة للغاية لذلك فالنادي ليس في حاجة لتحمل غرامات مادية بلا مبرر .



