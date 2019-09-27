تفاصيل اجتماع وفد الأهلي في ريال مدريد

عقد وفد النادي الأهلي المتواجد حاليًا في أسبانيا والذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوي مجلس إدارة النادي للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية اجتماعًا مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير.



شهد الاجتماع الذي جاء وديًا للغاية مناقشة العديد من الملفات،، وشرح بتراجينيو آلية العمل في نادي ريال مدريد وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي ومنها تطوير ملعبه الحالي سنتياجو بيرنابيو، كما تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام ٢٠٠١ بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شئ .



واقترح بتراجينيو إقامة المباراة في مدريد ورحب وفد الأهلي بالاقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة . واصطحب بتراجينيو وفد الأهلي في جولة تفقدية بملعب الريال وملحقاته الجديدة ولبى مرتجي وسراج دعوة رئيس جامعة ريال مدريد بحضور مباراة الريال وأوساسونا في الدوري الأسباني.



وكان وفد النادي قد توجه إلى إسبانيا قبل أربعة أيام بتكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لحضور المؤتمر المشار إليه وإجراء العديد من المقابلات المهمة مع المسئولين عن تطوير صناعة كرة القدم من الدول المختلفة والعرض على مجلس الإدارة عقب العودة للقاهرة.