أهالي شارع عرابي بشبرا الخيمة يشتكون من تراكم عجل الكاوتش والمخلفات

أرسلت القارئة صابرين منير المقيمة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد بشان تراكم المخلفات والكاوتش القديم تابع لمحل تصليح كاوتش فى منتصف شارع عرابى بشبرا الخيمة أرض أم بيومى بالمحافظة .



وقالت القارئة في شكواها :" الكاوتش القديم المتراكم تابع لأحد محلات تصليح الكاوتش وهو فى منتصف شارع عرابى بشبرا الخيمة بارض أم بيومى بمحافظة القليوبية وهذا الشارع يسير به جميع المركبات بما فيها أتوبيسات هيئة النقل العام .





وأضافت صابرين منير : يوجد بجوار الكاوتشات القديمة جراجات سيارات وقمامة وذلك فى منتصف الشارع وقد يؤدى تواجد الكاوتش لحدوث كارثة كبيرة بسبب حرق الاهالي للقمامة بجواره ويمكن نيران الحريق ان تصل الي الكاوتش القديم و يتسبب في كارثة .



وطالبت القارئة المسئولين بهيئة النظافة بالعمل على سرعة حل هذه المشكلة لعدم حدوث كوارث.



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