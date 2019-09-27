Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي شارع عرابي بشبرا الخيمة يشتكون من تراكم عجل الكاوتش والمخلفات

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:35 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
أرسلت القارئة صابرين منير المقيمة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد بشان تراكم المخلفات والكاوتش القديم تابع لمحل تصليح كاوتش فى منتصف شارع عرابى بشبرا الخيمة أرض أم بيومى بالمحافظة .

وقالت القارئة في شكواها :" الكاوتش القديم المتراكم تابع لأحد محلات تصليح الكاوتش وهو فى منتصف شارع عرابى بشبرا الخيمة بارض أم بيومى بمحافظة القليوبية وهذا الشارع يسير به جميع المركبات بما فيها أتوبيسات هيئة النقل العام .


وأضافت صابرين منير : يوجد بجوار الكاوتشات القديمة جراجات سيارات وقمامة وذلك فى منتصف الشارع وقد يؤدى تواجد الكاوتش لحدوث كارثة كبيرة بسبب حرق الاهالي للقمامة بجواره ويمكن نيران الحريق ان تصل الي الكاوتش القديم و يتسبب في كارثة .

وطالبت القارئة المسئولين بهيئة النظافة بالعمل على سرعة حل هذه المشكلة لعدم حدوث كوارث.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القمامة تحتل الشارع الجديد بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وسر آخر 10 آيات منها

تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان بالدوري المصري

بالحشوات المختلفة.. طريقة عمل الكريب الحادق

غير مسبوق.. النائب العام الإسرائيلي يرد على البث المباشر لـ محاكمة نتنياهو

علامات مبكرة تنذر بإصابة طفلك بالنوع ٢ من مرض السكري.. احذريها

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اف سي مصر وأسوان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات جريئة.. نجلاء بدر وغادة عادل بملابس مثيرة فى الجونة

برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور

بإطلالة كاجوال.. نانسى عجرم تستعرض رشاقتها.. صور