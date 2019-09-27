سعودي ينسى طفلة أخيه في السيارة.. وعند عودته كانت الصدمة

يمكنك أن تنسى هاتف أو حقيبة في السيارة لكن أن تنسى طفلة فهذه مصيبة، هذا ما حدث مع مواطن سعودي في جازان، كان قد اصطحب ابنة أخيه 5 سنوات إلى الحضانة في أول أيام المدارس لكن ما حدث بعد كان الصدمة الكبرى.



جهزت الطفلة نفسها وارتدت شنطتها المدرسية، استعدادًا لبدء يوم جديد، لم تعلم المسكينة بأنها تستعد لدخول قبرها وليس لدخول الحضانة، لن تنعم باللعب مع أصدقائها مرة أخرى، وستنام تلك الليلة في وحدة موحشة.



توقف العم بالسيارة أمام الحضانة ويبدو أنه كان منشغلًا أو غلبه الروتين اليومي فلم يلحظ بأن الطفلة لم تنزل من سيارته، وظن بأنه أدى مهمته وهي الآن ترقد على مقعدها داخل الحضانة، لكن للأسف لقد كانت "نائمة" على كنبة السيارة، غلبها النعاس خلال الطريق.



ترجل عمها خارج السيارة وأغلقها ثم ذهب إلى عمله، الذي يبدو أنه كان قريبًا من حضانتها وفقًا لصحيفة المرصد، وعند عودته ظهرًا بعد إنتهاء العمل، نزلت عليه الصاعقة، فلقد تفاجئ بالطفلة نائمة على المقعد الخلفي لم تتحرك منذ الصباح.



نقلها بسرعة إلى المستشفى ولكن أطباء الطوارئ أعلنوا بأنها قد فارقت الحياة مختنقة أثناء النوم داخل السيارة، وقد فتحت الشرطة تحقيقًا مع عمها، عائلتها، وإدارة المدرسة لمعرفة ملابسات الحادثة وإحالتها إلى المحكمة.