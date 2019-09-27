قصة صورة مشبوهة خلال اجتماع بين خامنئي ونصرالله وسليماني

تداولت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، صورة لاجتماع جرى مؤخرًا بين المرشد الأعلى علي خامنئي، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني.



وأشعلت الصورة، التي كشفها مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي تجمعه مع قائد فيلق القدس المسئول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري قاسم سليماني، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، تساؤلات عن ملابسات وموعد التقاطها.



وتصدرت الصورة غلاف مجلة جديدة أصدرها مكتب خامنئي باسم "المسير" وأرفقت بعنوان "معادلة نصر"، لكنها لم توضح موعد أو مكان اجتماع الثلاثة الذي يُرجح أن يكون تم خلال زيارة سرية لنصرالله إلى طهران، وفقًا للـ"عربية نت".



وأجرت المجلة حوارًا خاصًا في عددها مع نصرالله قالت إنه استمر خمس ساعات، شرح فيه نصرالله طبيعة العلاقات التي تربطه بالمرشد الإيراني وتأثيره ودوره في مختلف الفترات، بما فيها الأوضاع الإقليمية الحساسة.



كما تنشر "أول حوار" مع قاسم سليماني منذ توليه قيادة "فيلق القدس"، بحسب وصف المجلة التي قالت إنه كشف "خفايا وقضايا حرب الـ33 يومًا" بين إسرائيل و"حزب الله" في يوليو2006، و"تأثيرها على الهندسة الجديدة للمنطقة"، إضافة إلى "ذكريات من قائد ميداني في الحرب" من دون أن تكشف عن هويته.



وذكر موقع خامئني أن الحوار يتناول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في العراق، وتفاصيل من ائتلاف "جبهة المقاومة وروسيا".