بعد إصابة هنا الزاهد بها .. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بحصوات في المرارة

تعرضت الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية بعد أيام من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي و أثناء قضاء شهر العسل فى سنغافورة، مما أدى إلى نقلها إلى أحد المستشفيات.



وقد كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن عودة الفنانة هنا الزاهد إلى القاهرة، من المقرر أنها تقوم بإجراء عملية جراحية خلال الفترة القادمة ، نظرًا لوجود حصوات بالمرارة.



فى هذا السياق قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، أن وجود الحصوات فى المرارة من الأمراض الأكثر شيوعا بين الأشخاص، وتتكون نتيجة السمنة المفرطة أو ارتفاع نسبة الكولوسترول ، أو تناول الأدوية التي من آثارها الجانبية تكون حصوات المرارة .



كشف النادى عن بعض الأعراض التى تظهر على المريض عندما يصاب بحصوات فى المرارة، وتتمثل فى ...



- وجود غازات و الشعور بالانتفاخ الزائد

- الشعور الدائم برغبة في القئ

- أحيانا الشعور بألم في منطقة البطن العلوية

- تعب وإرهاق عام للجسم

- ارتفاع درجة حرارة الجسم

- اصفرار العينين

- ألم شديد في الجهة اليمنى من البطن والجهة الموازية لها من الظهر.

- صعوبة في الهضم



