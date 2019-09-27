Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد إصابة هنا الزاهد بها .. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بحصوات في المرارة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:31 ص
بعد إصابة هنا الزاهد
بعد إصابة هنا الزاهد بها .. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بحصوات
Advertisements
هاجر هانئ
تعرضت الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية بعد أيام من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي و أثناء قضاء شهر العسل فى سنغافورة، مما أدى إلى نقلها إلى أحد المستشفيات.

وقد كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن عودة الفنانة هنا الزاهد إلى القاهرة، من المقرر أنها تقوم بإجراء عملية جراحية خلال الفترة القادمة ، نظرًا لوجود حصوات بالمرارة.

فى هذا السياق قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، أن وجود الحصوات فى المرارة من الأمراض الأكثر شيوعا بين الأشخاص، وتتكون نتيجة السمنة المفرطة أو ارتفاع نسبة الكولوسترول ، أو تناول الأدوية التي من آثارها الجانبية تكون حصوات المرارة .

كشف النادى عن بعض الأعراض التى تظهر على المريض عندما يصاب بحصوات فى المرارة، وتتمثل فى ...

- وجود غازات و الشعور بالانتفاخ الزائد
- الشعور الدائم برغبة في القئ
- أحيانا الشعور بألم في منطقة البطن العلوية
- تعب وإرهاق عام للجسم
- ارتفاع درجة حرارة الجسم
- اصفرار العينين
- ألم شديد في الجهة اليمنى من البطن والجهة الموازية لها من الظهر.
- صعوبة في الهضم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج المرارة بالتفاح .. نظام غذائى يخلصك منها فى اسبوع

اعراض المرارة الملتهبة.. الاكتشاف السريع اول خطوة لتجنب الاستئصال

مفاجأة.. احمى نفسك من حصوات المرارة بـ تناول 6 أكواب من هذا المشروب

بعد عودتها إلى القاهرة.. هنا الزاهد تجري عملية جراحية

ترشيحاتنا

عمرو أديب عن مظاهرات المنصورة: نجيب مراسل الجزيرة يعني

اخبار الفن.. هنا الزاهد تجري عملية جراحية.. شيرين رضا ترقص على يوم تلات بـ حفل عمرو دياب

عمرو أديب يبرز خبر صدى البلد.. فيديو

فريال يوسف تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

الدود طلع عليا.. إلهام شاهين تفجر مفاجأة حول دفنها حية.. فيديو

بعد إصابة هنا الزاهد بها .. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بحصوات في المرارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

الإكسسوارات والمجوهرات الفخمة عنوان أناقة النجمات بمهرجان الجونة .. صور

أبيض X أسود .. رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها