الإكسسوارات والمجوهرات الفخمة عنوان أناقة النجمات بمهرجان الجونة .. صور

منذ بدء مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة لعام 2019 وخطفت الكثير من النجمات والمشاهير الأنظار حول جمالهن و إطلالاتهن التى تنوعت و أختلفت من فنانة لأخرى.



ولم تقتصر أناقة النجمات على الإطلالات والملابس اللاتى ظهرن بها فقط، ولكن اعتمدت الكثير منهن على أكمال إطلالاتهن بمجموعة مختلفة ومتنوعة من المجوهرات والاكسسوارات التى حمل أغلبها توقيع المصممة عزة فهمى.



واختلفت مجوهرات النجمات بين القطع الألماسية و الأكسسوارت الممزوجة بالفضة والذهب مما منحها مظهرن ملفتا وأنيقا.



