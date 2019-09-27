تركي آل الشيخ يرشح مدربا لقيادة فريق برشلونة.. تعرف عليه

نشر تركى آل الشيخ مالك نادى الميريا الاسبانى ؛ تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .
وكتب تركى ال الشيخ " لماذا لا ينظر برشلونة إلى سيتين ؟؟ !! إنه أفضل مدرب لبرشلونة ، ما يحتاجه الفريق ... سيأخذ برشلونة إلى مستوى أعلى ...! ".
وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : اكيد مدرب عظيم - بالتوفيق.
يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة.
وكتب تركى ال الشيخ " لماذا لا ينظر برشلونة إلى سيتين ؟؟ !! إنه أفضل مدرب لبرشلونة ، ما يحتاجه الفريق ... سيأخذ برشلونة إلى مستوى أعلى ...! ".
وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : اكيد مدرب عظيم - بالتوفيق.
يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة.