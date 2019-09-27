تركي آل الشيخ يرشح مدربا لقيادة فريق برشلونة.. تعرف عليه

نشر تركى آل الشيخ مالك نادى الميريا الاسبانى ؛ تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .



وكتب تركى ال الشيخ " لماذا لا ينظر برشلونة إلى سيتين ؟؟ !! إنه أفضل مدرب لبرشلونة ، ما يحتاجه الفريق ... سيأخذ برشلونة إلى مستوى أعلى ...! ".



وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : اكيد مدرب عظيم - بالتوفيق.



يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة.