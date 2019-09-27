شيخ قبيلة الجبالية بـ سانت كاترين يوجة 3 رسائل لـ المصريين

وجة أحمد أبو راشد الجبالى شيخ قبيلة الجبالية فى سانت كاترين رسالة من أهل وقبائل سيناء إلى جموع المصريين و غيرهم قائلا: "

مصر حباها الله فى السنين العجاف بـ النبى يوسف وجائتها العائلة المقدسة بحثا عن الامن و الامان و قال فى كتابه العزيز ادخلوا مصر انشاء الله أمنه" فحافظوا عليها.



جاء ذلك على هامش انطلق الملتقى الدولى للمدونين والمؤثرين فى مجال السياحة والسفر بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وقيادات القطاع السياحى و١٧ مدونا أبرزهم من أمريكا ، كندا ، إسبانيا، كوريا الشمالية ، الإمارات.



يأتى ذلك فى إطار تنوع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر كإحدى أهداف محور الترويج والتنشيط الذى يعتمد عليه برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وذلك لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية .



ووجه شيخ قبيلة الجبالية فى سانت كاترين الشكر للقيادات الداعمة لصناعة السياحة واعطاء الفرصة للنهوض بها .



وأوضح أن مجلة التايم Time اختارت درب البحر الأحمرRed Sea Mountain Trail ضمن أفضل الأماكن السياحية التي توصى بزيارتها في عام ٢٠١٩ من بين ١٠٠ وجهة سياحية يجب أن تحظى بتجربة السائحين قائلا : أن درب سيناء بدأت عام 1905 بين القبائل السيناوية لتنظيم الحج من مصر الى أراضى الحجاز ومدينة القدس و كنا نرافق زوار سيناء فى هذه الفترة.



تابع أن رحلات درب سيناء عادت مرة أخرى عبر 3 قبائل بدوية وهم الترابين و الجبالية و المزينة لـ 220 كيلو متر تبداء من خليج العقبة حتى جبل موسى بمدينة سانت كاترين وبعد عام ونصف العام انضم الينا 3 قبائل اخرى.



ووجه شكره للقيادة السياسية لدمج المجتمع السيناوى فى التنمية داعيا شباب مصر و الخليج بزيارة سانت كاترين ليروا جمالها وما بها من جبل موسى و سانت كاترين كاعلى قمم جبال الشرق الاوسط الذى يوصل ارتفاعها الى 2642 متر فوق سطح البحر كما تجلى الله على النبى موسى.



استكمل كما انها تجمع الديانات السماوية الثلاثة فى بقعة لاتتعدى 1 كيلو متر ودير سانت كاترين و جامع الفاطمى .