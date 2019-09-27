زيادة جديدة تضرب أسعار سانج يونج Ssangyong..تفاصيل

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض اسعار سانج يونج Ssangyong اليوم في مصر 27-9-2019.



Ssangyong

سانج يونج تيفولي



ssangyong tivoli سعر

سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli تبدأ من 319.000 جنيه حتى 365.000 جنيه لأعلى فئة.



ssangyong tivoli xlv

سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli xlv تبدأ من 320.000 جنيه حتى 385.000 جنيه لأعلى فئة.