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حوادث

مزارعان بالبحيرة ينهيان حياة جارهما انتقاما.. تفاصيل

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:27 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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جمالات الدمنهوري
سيطرت غريزة الانتقام على"م.ع.ع" 18 سنة - مزارع، و"م.م.ل." 18 سنة " مزارعان مقيمان بمركز أبو المطامير الانتقام من جارهم وما اجتمع شخصان إلا وان كان ثالثهما الشيطان الذى دفع المزارعان إلى استدراج جارهم العامل الصغير وقتله انتقاما من القتيل لتعديه بالضرب على شقيق المتهم الاول واهانته وجرح كرامته وكرامة عائلته أمام جيرانه فقرر التخلص منه من خلال استدراجه بزعم التنزه وقتلاه والقوا بجثته بطريق عزبة خميس أمام السنترال العمومي بدائرة المركز.

وأدلى المتهمان باعترافاتهم بارتكاب الجريمى أمام رجال فرع البحث الجنائى بمركز أبو المطامير حيث أكد المتهم الأول رغبته في الانتقام من المجني عليه وأهليته، لتعدي القتيل بالضرب على شقيقه، ما أدى للنيل من كرامة عائلته بالمنطقة، فقرر التخلص منه مضيفا بانه استعان بالمتهم الثاني، واستدرجا الضحية في دراجة نارية دون لوحات معدنية - ملك المتهم الثاني بزعم التنزه وتعاطي المواد المخدرة

وحال وصولهم لمكان الواقعة، تعدى المتهم الأول على المجنى عليه بسكين حاد وطعنه عدة طعنات أنهت حياته واضاف المتهم الثاني أنه شل حركة المجني عليه لمنعه من مقاومة المتهم الأول وأثناء ذلك تعرض لإصابته بجرح قطعي باليد اليسرى وقاما المتهمان وقاما بالقاء جثة المجنى عليه بإحدى طريق مركز أبو المطامير بمكان العثور عليه.

وكان رجال فرع البحث الجنائي بمركز أبو المطامير قد تمكنوا من كشف لغز العثور على جثة شاب فى منتصف العقد الثاني من العمرملقاة بنهر الطريق وبها عدة طعنات وتمكنوا من القبض على المتهمين.

وترجع أحداث الجريمة الى تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا منذ أكثر من شهران من مركز أشرطة بو المطامير، يفيد بالعثور على جثة عامل في منتصف العقد الثاني من العمر، وبمناظرتها تبين أن المجني عليه بكامل ملابسه وتعرضه لجروح طعنية في البطن والظهر، وعثر بطيات ملابسه على 5 جنيهات.

وعلى الفور وجه مدير الأمن اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، تحت إشرافه لسرعة كشف غموض الواقعة..وتمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمين، وهما "م.ع.ع" 18 سنة - مزارع، و"م.م.ل." 18 سنة - مزارع، من جيران المجني عليه، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وأفاد المتهم الأول، برغبته في الانتقام من المجني عليه وأهليته، لتعدي القتيل بالضرب على شقيقه، ما أدى للنيل من كرامة عائلته بالمنطقة، فقرر التخلص منه..وأضاف أنه استعان بالمتهم الثاني، واستدرجا الضحية في دراجة نارية دون لوحات معدنية - ملك المتهم الثاني - بزعم التنزه وتعاطي المواد المخدرة، وحال وصولهم لمكان الواقعة، تعدى عليه الأول بالسكين فأودى بحياته، وألقيا جثته بمكان العثور عليه.

وقال المتهم الثاني أنه شل حركة المجني عليه لمنعه من مقاومة المتهم الأول وأثناء ذلك تعرض لإصابته بجرح قطعي باليد اليسرى.
وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة لمركز أبو المطامير قررت حبس المتهمان ٤ ايام على ذمة التحقيق.
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