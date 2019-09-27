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رياضة

مدرب المنتخب السابق يكشف عن الفريق والمدرب الأفضل خلال الموسم الماضي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:58 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ياسمين تيسير
كشف ضياء السيد مدرب المنتخب الأول السابق عن رأيه في أفضل فريق بالدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي بالإضافة لـ أفضل مدرب.

وأكد السيد في تصريحات لقناة أون سبورت أن فريق الأهلي كان الأفضل خلال الموسم الماضي مشددا ان تتويجه بدرع الدوري الممتاز كان صعب وبعيد ولكنه تمكن من تحقيق نتائج جيدة والتتويج في النهاية بدرع الدوري المصري.

وأضاف أم كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق هو الأفضل خلال الموسم الماضي حيث تمكن من خاق فريق جديد بروح جديدة وتوج ببطولة الكونفدرالية.

أما بشأن مارتن لاساراتي المدير الفني السابق للأهلي فأكد أنه مدرب متواضع و تتويج الأهلي بالدوري لا يرجع له حيث انه قاد الفريق في اخر مباريات الدوري المصري الممتاز.

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