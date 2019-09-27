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أخبار البلد

عمر سمرة: نمتلك كافة مقومات سياحة المغامرات.. ولدينا ثروة من الثقافة عن الصحراء

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:26 ص
عمر سمرة و وزيرة
عمر سمرة و وزيرة السياحة
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محمد الاسكندرانى
قال المغامر عمر سمرة أول مصري يتسلق قمة جبل إيفرست أن سياحة المغامرات أحد أنواع السياحة المستدامة لافتا أن معدل النمو بها أسرع من الأنواع الاخرى .

أكد سمرة أن مصر لديها كافة المقومات لاستقبال نشاط سياحة المغامرات ضاربا المثل بـ درب سيناء و البحر الاحمر واصفا أن مميزاتنا متعددة عن باقى المقاصد العالمية الأخرى خاصة أننا لدينا قبائل تعيش فى الصحراء يمتلكون ثروة من الثقافة و المعلومات عن الصحراء والدروب.

جاء ذلك على هامش انطلق الملتقى الدولى للمدونين والمؤثرين فى مجال السياحة والسفر بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وقيادات القطاع السياحى و١٧ مدونا أبرزهم من أمريكا، كندا، إسبانيا، كوريا، الإمارات.

أعرب المغامر عمر سمرة عن سعادته لإلقاء الضوء على ذلك النوع من سياحة المغامرات عبر تواجده فى الملتقى ليرى العالم مميزات سيناء .
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