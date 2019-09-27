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منوعات

متحرش كويتي يدخل كوافير متخفيا في زي امرأة.. تعرف على عقوبته

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:50 ص
متحرش كويتي في كوافير
متحرش كويتي في كوافير
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عزة عاطف
تشككت صاحبة صالون (كوافير) للنساء في الكويت عندما لمحت امرأة قد دخلت إلى المحل مرتدية الملحفة ومغطاة بالكامل، ثم جلست لتتحدث إلى النساء وتقترب منهم بحركات مريبة.

كانت الكارثة عندما تبين فيما بعد بأن تلك المرأة ما هي إلا رجل كويتي قد انتحل صفة امرأة ودخل إلى الكوافير وجلس بين النساء.

ولأنه من المتشبهين بالنساء لم يلحظ أحد في البداية بأنه رجل بحسب صحيفة 25 فبراير حيث دخل وجلس لتسريح شعره، بعدما ألقى السلام على الزبونات الجالسات تحت أيدي عاملات الكوافير.

تم كشفه وقامت صاحبة الكوافير باستدعاء الشرطة على الفور، وكشفت التحقيقات بأن المتهم هو متشبه بالنساء، ووجهت إليه تهم بالاحتيال، التحرش وهتك العرض بعدما قام بملامستهن.
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