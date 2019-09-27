الأحد.. كلية البنات تستقبل ملفات طلاب المرحلة الثالثة بكليات العلوم والتربية

أعلنت كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، جدول مواعيد تقديم طالبات المرحلة الثالثة والمستفيدين من التحويلات والتظلمات وتقليل الاغتراب خلال العام الجامعي 2019/2020.



وأشارت كلية البنات للآداب بجامعة عين شمس، الي بدء استقبال طلبات التقديم لطلاب المرحلة الثالثة والمحولين وتقليل الاغتراب الأحد القادم الموافق 29 سبتمبر الجاري، حتى الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل.



وأوضح الجدول المعلن ان يوم الاحد مخصص لطلاب كليات العلوم، التربية، الاقتصاد المنزلي، الاداب من حرف "الالف" الي حرف "السين".