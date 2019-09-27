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رياضة

مدرب المنتخب السابق يكشف عن رأيه في فايلر و يوجه رسالة لـ الزمالك بشأن ميتشو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:07 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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ياسمين تيسير
كشف ضياء السيد مدرب منتخب الشباب السابق عن رأيه في رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مؤكدا أنه مدرب رائع و لديه مهارات وإمكانيات رائعة. 

وأكد ضياء السيد في تصريحات لقناة أون سبورت أن بداية فايلر مع الأهلي كانت جيدة و ستعطيه دفعة قوية خلال الفترة القادمة.

أما بشأن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك فأكد أنه مدرب جيد و لديه سيرة ذاتية رائعة مشددا أن هزيمة الفريق بمباراة السوبر المصري لا تعني شيئا و لابد من استمرار دعم مجلس الإدارة والجماهير له

و هزم فريق الزمالك في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي الجمعة الماضية على استاد برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين



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