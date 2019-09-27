مدرب المنتخب السابق يكشف عن رأيه في فايلر و يوجه رسالة لـ الزمالك بشأن ميتشو

كشف ضياء السيد مدرب منتخب الشباب السابق عن رأيه في رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مؤكدا أنه مدرب رائع و لديه مهارات وإمكانيات رائعة.



وأكد ضياء السيد في تصريحات لقناة أون سبورت أن بداية فايلر مع الأهلي كانت جيدة و ستعطيه دفعة قوية خلال الفترة القادمة.



أما بشأن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك فأكد أنه مدرب جيد و لديه سيرة ذاتية رائعة مشددا أن هزيمة الفريق بمباراة السوبر المصري لا تعني شيئا و لابد من استمرار دعم مجلس الإدارة والجماهير له



و هزم فريق الزمالك في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي الجمعة الماضية على استاد برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين







