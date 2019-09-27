مدرب المنتخب السابق يكشف عن رأيه في فايلر و يوجه رسالة لـ الزمالك بشأن ميتشو

كشف ضياء السيد مدرب منتخب الشباب السابق عن رأيه في رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مؤكدا أنه مدرب رائع و لديه مهارات وإمكانيات رائعة.
وأكد ضياء السيد في تصريحات لقناة أون سبورت أن بداية فايلر مع الأهلي كانت جيدة و ستعطيه دفعة قوية خلال الفترة القادمة.
أما بشأن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك فأكد أنه مدرب جيد و لديه سيرة ذاتية رائعة مشددا أن هزيمة الفريق بمباراة السوبر المصري لا تعني شيئا و لابد من استمرار دعم مجلس الإدارة والجماهير له
و هزم فريق الزمالك في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي الجمعة الماضية على استاد برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين
وأكد ضياء السيد في تصريحات لقناة أون سبورت أن بداية فايلر مع الأهلي كانت جيدة و ستعطيه دفعة قوية خلال الفترة القادمة.
أما بشأن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك فأكد أنه مدرب جيد و لديه سيرة ذاتية رائعة مشددا أن هزيمة الفريق بمباراة السوبر المصري لا تعني شيئا و لابد من استمرار دعم مجلس الإدارة والجماهير له
و هزم فريق الزمالك في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي الجمعة الماضية على استاد برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين