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أخبار البلد

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الهولندي حرص مصر على تطوير التعاون في شتى المجالات

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:49 ص
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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أ ش أ
أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقاء عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أمس /الخميس/ مع نظيره الهولندى ستيف بلوك، حرص الجانب المصري على العمل نحو تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن الوزير شكري أشاد بمسار العلاقات الثنائية مع هولندا، التي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي.

ونوه وزير الخارجية إلى ضرورة تعزيز التعاون من خلال تكثيف وتيرة الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك.
وفي السياق، أكد شكري تطلع مصر لتطوير التعاون مع هولندا في المجالات الاقتصادية المختلفة، مشيدًا بأداء الشركات الهولندية العاملة في مصر.

وأشار إلى أهمية استفادة الجانب الهولندي من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في السوق المصرية، خاصةً في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي عكفت الحكومة المصرية على تنفيذه، فضلًا عن المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح حافظ أن الوزيرين تطرقا إلى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، فضلًا عن آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث أعرب الوزير شكري عن عدم ارتياح الجانب المصري لطول أمد المفاوضات، مؤكدًا أهمية التوصُل إلى حل عادل يحفظ مصالح كافة الأطراف ويحد من حجم الأضرار.
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