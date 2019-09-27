رئيس مجلس العموم البريطاني: لا يمكن إجراء انتخابات قبل نهاية أكتوبر

قال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو أمس /الخميس/ إن القواعد التنظيمية القائمة لا تسمح بإجراء انتخابات عامة قبل الموعد المقرر لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية.



وكان ريتشارد بيرجون، وهو نائب من حزب العمال المعارض، قد سأل بيركو عما إذا كان الوقت المطلوب، بموجب القواعد المتبعة حاليا، للترتيب لإجراء انتخابات عامة يجعل أقرب موعد ممكن لإجرائها الخامس من نوفمبر.



يشار إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون طلب - مرتين - من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة لكن أحزاب المعارضة تقول إنها لا تريد الموافقة على ذلك لحين زوال خطر الانسحاب من التكتل دون اتفاق.

