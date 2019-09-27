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أخبار البلد

شكري: مصر ترحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية وتؤكد أهمية انعقادها في أقرب وقت

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:15 ص
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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أ ش أ
أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية مؤخرًا ، مشددا على أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن بالتوازي مع تكثيف العمل على سائر عناصر التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.

جاء ذلك خلال مشاركة شكرى اليوم الخميس في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا الذى عقد على هامش⁩ أعمال الدورة الـ ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسُبل تسوية الأزمة وإنهاء الصراع.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شُكري تناول في كلمته خلال الاجتماع ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السورية.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية شدد فى كلمته كذلك على ضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في سوريا، وعدم التهاون في التعامل مع مخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدها وخاصةً في إدلب، بما يجنب سوريا والمنطقة تبعات استشراء ذلك الخطر الآثم.

وأكد الوزير شكري على التزام مصر بدعم جهود تسوية الأزمة السورية بالسُبل السلمية، وذلك بالتوازي مع محاربة والقضاء على الإرهاب، بما يُحقق هدف استعادة الاستقرار في سوريا، ويُلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق.
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