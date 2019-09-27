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أخبار البلد

تحت شعار مستقبل أفضل للجميع .. العالم يحتفل بيوم السياحة العالمي .. تفاصيل

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:15 ص
منظمة السياحة العالمية
منظمة السياحة العالمية - يوم السياحة العالمى
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محمد الاسكندرانى
يحتفل العالم اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 بيوم السياحة العالمى تحت شعار "السياحة والوظائف مستقبل أفضل للجميع" ويأتى الشعار كنتيجة حقيقية أثبتتها السياحة حيث تخلق 10 ٪ من فرص العمل في العالم ويتم تضمينها في الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة لقدرتها على خلق عمل لائق .

«أسرع القطاعات نموا»

ونوه تقرير لمنظمة السياحة العالمية، إلى أن السياحة اكتسبت طوال العقود الستة الماضية توسعا وتنوعا مطردين، فأصبحت واحدة من أسرع القطاعات الاقتصادية في العالم نموا وأهمية لما لها من منافع تعود على المجتمعات في كل أرجاء العالم.

«1.3 مليار سائح»

وأوضحت منظمة السياحة العالمية أن عدد السائحين الدوليين على مستوى العالم ارتفع من 25 مليون في عام 1950 إلى ما يقرب من 1.3 مليار سائح حاليا،وبالمثل ارتفع دخل السياحة في كل أنحاء العالم من مليارين في عام 1950 إلى 1260 ترليون في عام 2015.

ويمثل القطاع السياحي 10% من الناتج العام العالمي، فضلا عن أنه يتيح وظيفة واحدة من بين كل 10 وظائف.

«نمو السياحة بمعدل 3.3% سنويا»

وتنمو السياحة بمعدل 3.3% سنويا حتى حلول عام 2030 ليكون هو نتيجة تمدد النشاط السياحي بسبب الإقرار بالحق في الأجازات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالاضافة الى تحسن اعتماد حقوق العمال في كثير من البلدان ونمو الطبقة الوسطى على مستوى العالم كما أتاح التقدم التكنولجي وانخفاض أسعار النقل — وبخاصة النقل الجوي — إلى زيادة السفر الدولي.

وشهد القطاع السياحي نموا مطردا بالرغم من مواجهة تحديات من مثل الأزمة الاقتصادية العالمية، والكوارث البشرية الا أنه أبدى المرونة في السنوات الأخيرة .

«10 ٪ من فرص العمل»

وحددت منظمة السياحة العالمية أن يحتفل العالم هذا العام 2019 تحت شعار "السياحة والوظائف مستقبل أفضل للجميع" حيث توفر السياحة 10 ٪ من فرص العمل في العالم ويتم تضمينها في الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة لقدرتها على خلق عمل لائق .

«سياسات جديدة»

أفادت منظمة السياحة العالمية إلى إن القطاع يحتاج الى سياسات جديدة من لـ " تعظيم إمكانات السياحة في خلق وظائف أكثر وأفضل بالاضافة الى معالجة عدم التوافق بين المهارات السياحية التي يتم تدريسها وتلك التي يحتاجها أصحاب العمل السياحيون.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام بهدف زيادة وعي المجتمع الدولي لأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، كما يهدف الاحتفال إلى التصدي للتحديات العالمية الواردة للأهداف الإنمائية للألفية وتسليط الضوء على المساهمة التي يمكن أن تقدمها صناعة السياحة لبلوغ هذه الأهداف.

وتدعو منظمة السياحة العالمية جميع الأطراف المهتمة للمشاركة في الاحتفالات والفعاليات الخاصة المعقودة في يوم 27 سبتمبر من كل عام في دولهم أو أثناء قضاء العطلات.

«فكرة التأسيس»

وجاءت فكرة تأسيس اليوم الدولي للسياحة خلال الدورة الثالثة لمنظمة السياحة العالمية والتي عقدت في طرمولينوس، إسبانيا، سبتمبر 1979، بداية من عام 1980.

وقد اختير هذا التاريخ ليتزامن مع معلم هام في قطاع السياحة في العالم : في الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسي منظمة السياحة العالمية في 27 سبتمبر 1970.
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