شارع مصر في الأقصر.. تعرف على شروط ومواصفات التقدم له

تدرس محافظة الأقصر تنفيذ مشروع " شارع مصر" لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ودعم مشروعاتهم وذلك من خلال توفير قطعة أراضى فضاء وإعدادها لتجميعهم بها بمكان لائق جاذب للراغبين فى الشراء مع تحقيق كافة عوامل الأمان لهم واشتراطات الحماية المدنية بالموقع وتوفير أماكن ومقاعد للجلوس ودورات مياه لائقة بالإضافة لأماكن مخصصة لعرض المشغولات اليدوية والحرفية مع إنشاء مسرح صغير لعرض مواهب الشباب الفنية والأدبية.



طالب محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم المجلس التنفيذي في جلسته السابعة لوضع دراسة عاجلة تتضمن جدوى تنفيذ المشروع والشروط والمعايير اللازمة بداية من إختيار الموقع المناسب وحتى تشغيله مرورا والتكلفة المالية والجهات الممولة والشباب المشاركين.



وأكد المحافظ أن مقترح تنفيذ المشروع بالأقصر يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بدعم شباب الخريجين وتقديم يد العون لهم وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من تنفيذ وإقامة مشروعاتهم الصغيرة من خلال رؤية حضارية منظمة ومنضبطة مما يتيح توفير فرص عمل للشباب داخل إطار قانونى يليق بالمظهر الحضارى الأقصر أمام زوارها من مختلف دول العالم.



ومن المقرر تنفيذ المشروع بأحد الشوارع الكبرى بوسط مدينة الأقصر، والشروط التى يجب توافرها فى المتقدم للمشروع هى أن يكون سن المتقدم من 21 إلى 35 سنة من أبناء محافظة الأقصر، ويجب أن يكون المتقدم من أصحاب المؤهلات العليا أو المتوسطة أو ما يعادلها ، وألا يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومى أو العام أو الأعمال الحرة، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور والمدنية للإناث، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية مصحوبة ببطاقة الرقم القومى وتقديم خطاب التأمينات، وأن يقوم الشاب صاحب المشروع بالتوجه إلى مقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدراسة المشروع وحصول المتقدم على خطاب يتوجه به إلى شباك خدمة المواطنين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين لتقديم كافة المستندات السابقة.



